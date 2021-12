Zona arancione, Rasi: "Italia si avvicina". Anestesisti: "Atteso il +70% in rianimazione" (Di domenica 19 dicembre 2021) L'incubo Zona arancione incombe tra Capodanno e la Befana. Giovedì prossimo, 23 dicembre, Mario Draghi potrebbe decidere una stretta da far entrare in vigore dopo Santo Stefano. I dati dicono questo, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) L'incuboincombe tra Capodanno e la Befana. Giovedì prossimo, 23 dicembre, Mario Draghi potrebbe decidere una stretta da far entrare in vigore dopo Santo Stefano. I dati dicono questo, ...

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, Rasi: 'Zona arancione? Ci stiamo avvicinando. Potenziare sequenziamento del virus' - MediasetTgcom24 : Covid, Rasi: 'Sale pressione su ospedali, ci avviciniamo a zona arancione' #omicron - NicolaPorro : Pensate che per finire in zona arancione gli ospedali dovrebbero essere quasi al collasso? No, vi sbagliate. Legget… - StraNotizie : Covid Italia, Rasi: 'Vicini a zona arancione? Temo di sì' - matematico65 : @CiaoKarol A me sembra siamo molto ma molto lontani dalla zona arancione. Potrei sbagliare, ma secondo me siamo anc… -