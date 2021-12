Zielinski: “Per lo scudetto ci siamo anche noi! Ecco come sto dopo i problemi di domenica scorsa” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr Zielinski, trequartista del Napoli e grande protagonista della vittoria esterna contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita: “Vittoria? Sicuramente al fischio finale è stato tutto bellissimo. È stato bello per la squadra, la vittoria su un campo difficile come quello del Milan è stata una grande soddisfazione. Zielinski Napoli Milan Le mie condizioni? Ora sto bene, ho ancora un po’ di tosse ma per fortuna è tutto a posto. Sono contento di aver aiutato la squadra, abbiamo ottenuto un grande risultato. Capitano? Un enorme piacere, è un grande orgoglio essere il capitano di una grande squadra come il Napoli. scudetto? Ci siamo ancora, era una partita fondamentale. anche con tante assenze abbiamo dimostrato di potercela giocare ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Piotr, trequartista del Napoli e grande protagonista della vittoria esterna contro il Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita: “Vittoria? Sicuramente al fischio finale è stato tutto bellissimo. È stato bello per la squadra, la vittoria su un campo difficilequello del Milan è stata una grande soddisfazione.Napoli Milan Le mie condizioni? Ora sto bene, ho ancora un po’ di tosse ma per fortuna è tutto a posto. Sono contento di aver aiutato la squadra, abbiamo ottenuto un grande risultato. Capitano? Un enorme piacere, è un grande orgoglio essere il capitano di una grande squadrail Napoli.? Ciancora, era una partita fondamentale.con tante assenze abbiamo dimostrato di potercela giocare ...

