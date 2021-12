Zielinski: «Abbiamo dimostrato carattere, il fischio finale dell’arbitro è stato bellissimo» (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Milan a San Siro, ai microfoni di Dazn il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Quanto valeva per voi, in queste condizioni, vincere? «Sicuramente era bellissimo l’ultimo fischio dell’arbitro, Abbiamo sofferto un po’ ma Abbiamo dimostrato carattere e vinto con il Milan in un campo difficile, siamo contenti» «Sto bene, ho ancora un po’ di tosse ma non mi ha dato fastidio. La fascia al braccio? Essere capitano di una grande squadra è un orgoglio. Ho aiutato anche oggi la squadra, Abbiamo vinto, il mister ci aveva chiesto di fare tutto il possibile, Abbiamo ottenuto un grande risultato. Ci siamo ancora lotteremo fino alla fine, questa partita ci dà spinta, anche con tante assenze ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo la vittoria sul Milan a San Siro, ai microfoni di Dazn il centrocampista del Napoli, Piotr. Quanto valeva per voi, in queste condizioni, vincere? «Sicuramente eral’ultimosofferto un po’ mae vinto con il Milan in un campo difficile, siamo contenti» «Sto bene, ho ancora un po’ di tosse ma non mi ha dato fastidio. La fascia al braccio? Essere capitano di una grande squadra è un orgoglio. Ho aiutato anche oggi la squadra,vinto, il mister ci aveva chiesto di fare tutto il possibile,ottenuto un grande risultato. Ci siamo ancora lotteremo fino alla fine, questa partita ci dà spinta, anche con tante assenze ...

