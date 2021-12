Zeman senza freni su Spalletti: “Ha già sbagliato” (Di domenica 19 dicembre 2021) Zdenek Zeman, allenatore del Foggia, ha parlato, a margine del match tra Milan e Napoli, a Countdown, in onda il sabato su Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico si è espresso così sulla questione Insigne-Spalletti: “Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”. Zeman, Insigne, SpallettiIn seguito, quando gli è stato chiesto del futuro del capitano del Napoli, ha provato a dargli un consiglio: “Se vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in Canada. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti“. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Zdenek, allenatore del Foggia, ha parlato, a margine del match tra Milan e Napoli, a Countdown, in onda il sabato su Radio Kiss Kiss Napoli. Il tecnico si è espresso così sulla questione Insigne-: “Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”., Insigne,In seguito, quando gli è stato chiesto del futuro del capitano del Napoli, ha provato a dargli un consiglio: “Se vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare in Canada. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti“. Francesco Scanu

