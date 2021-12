YouTube, nuovo aggiornamento in arrivo: rivoluzione per gli utenti (Di domenica 19 dicembre 2021) Un nuovo aggiornamento è pronto a cambiare YouTube. Andiamo a vedere quale sarà la novità in arrivo con l’anno nuovo: i dettagli. Il nuovo update dell’applicazione di broadcasting video (via Screenshot)Una grande novità è pronta ad arrivare su YouTube, con l’applicazione di condivisione video che è pronta a cambiare faccia. Infatti è vicina una importante modifica all’interfaccia, già annunciata in passato dal colosso di proprietà di Google. Arriverà quindi un update per quanto riguarda l’interfaccia dei canali su smartphone. Avremo una nuova grafica più semplice e moderna, Andiamo a scoprire in cosa consisterà la grande novità in arrivo con l’anno nuovo. POTREBBE INTERESSARTI >>> Amazon, attenti a queste ... Leggi su vesuvius (Di domenica 19 dicembre 2021) Unè pronto a cambiare. Andiamo a vedere quale sarà la novità incon l’anno: i dettagli. Ilupdate dell’applicazione di broadcasting video (via Screenshot)Una grande novità è pronta ad arrivare su, con l’applicazione di condivisione video che è pronta a cambiare faccia. Infatti è vicina una importante modifica all’interfaccia, già annunciata in passato dal colosso di proprietà di Google. Arriverà quindi un update per quanto riguarda l’interfaccia dei canali su smartphone. Avremo una nuova grafica più semplice e moderna, Andiamo a scoprire in cosa consisterà la grande novità incon l’anno. POTREBBE INTERESSARTI >>> Amazon, attenti a queste ...

