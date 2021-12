XVI Edizione ASi Sport&Cultura | ecco tutti i riconoscimenti

(Di domenica 19 dicembre 2021) “Ciao Giampiero” proiettato sul maxischermo, accompagnato da tante immagini e dalla commozione dei presenti. Poi un lungo applauso, davanti lo sguardo commosso di Gianluca, figlio di Giampiero Galeazzi, mentre ritirava il Premio ‘Media’, quest’anno dedicato proprio alla memoria di suo padre. “Mio papà era un uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate voi in tv”, ha dichiarato. Si è chiusa così, al Salone d’Onore del Coni, la XVIdel Premio ”Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport Italiano”, che ha visto ancora una volta ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) protagonista e organizzatrice di una serata all’insegna dello sport e della passione. L’iniziativa, annunciata nel 2004, in occasione del decennale della fondazione dell’ente di promozione sportiva, vuole richiamare l’attenzione sui valori ideali che l’attività promuove ...

RaiUno : ?? @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola sono i vincitori della XVI edizione di #BallandoConLeStelle ?? La puntata final… - Aiphos2 : RT @RaiUno: ?? @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola sono i vincitori della XVI edizione di #BallandoConLeStelle ?? La puntata finale è disponib… - marcoluci1 : RT @RaiUno: ?? @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola sono i vincitori della XVI edizione di #BallandoConLeStelle ?? La puntata finale è disponib… - diddl_82 : RT @RaiUno: ?? @ARISA_OFFICIAL e @Vito__Coppola sono i vincitori della XVI edizione di #BallandoConLeStelle ?? La puntata finale è disponib… - Agenparl : XVI Edizione Premio ASI Sport&Cultura. Tutti i premi) - -

Ultime Notizie dalla rete : XVI Edizione

Adnkronos

Così il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento alladel premio ASI 'Sport&Cultura " Gli Oscar dello Sport italiano' tenutosi presso il Salone d'Onore del Coni. Please ...Così il Senatore e Presidente di ASI, Claudio Barbaro, nel suo intervento alladel premio ASI 'Sport&Cultura " Gli Oscar dello Sport italiano' tenutosi presso il Salone d'Onore del Coni. ...Asi, Barbaro: "L'asset del mondo dello sport deve diventare centrale per crescita" “Malagò ha fatto presente le tante vittorie che hanno caratterizzato l’ultimo anno. Le gest ...Roma, 18 dic. (Adnkronos) - Mio padre era un uomo che non aveva filtri. A casa era come lo conoscevate, anche se era sempre in giro per lavoro non mi ha mai fatto mancare niente. Lui è stato ...