Wolverhampton-Chelsea | le formazioni ufficiali

Il Wolverhampton cerca continuità dopo la vittoria in trasferta contro il Brighton, ma oggi avrà di fronte un Chelsea a caccia di punti preziosi per avvicinare la vetta della classifica (di seguito le formazioni ufficiali). Nel turno precedente, i Lupi hanno ritrovato la vittoria dopo quattro partite, in cui avevano ottenuto due pareggi contro Norwich e Burnley più altrettante sconfitte con Liverpool e Manchester City. Nelle ultime sei partite di Premier League i Wolves solo quattro gol segnati: due vittorie per 1-0, due sconfitte per 1-0, due pareggi per 0-0. In un periodo di sei partite, è il minor numero di reti segnate da qualsiasi squadra nella competizione dal Wigan a gennaio/febbraio 2009 (4). Il Chelsea continua l'inseguimento al primo posto, distante quattro punti e occupato dal Manchester ...

