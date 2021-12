West Side Story di Spielberg | 60 anni dopo | un capolavoro mancato

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 19 dicembre 2021) Chiedo scusa agli appassionati, ma il “” di Robert Wise e Jerome Robbins del 1961, a dispetto dei dieci Oscar con doppietta miglior film e migliore regia (record ineguagliato per un film musicale) non era un. Fu però il trampolino per consegnare al mondo il musical rivoluzionario del 1957 che per quattro stagioni aveva tenuto banco a Broadway, creatura ideata e coreografata da Robbins su libretto di Arthur Laurents. Le musiche di Leonard Bernstein e i testi di Stephen Sondheim sono evergreen indelebili, e l’ambientazione in esterni tra la 68a e la 110a Strada in degrado certo ha fatto storia. Non è unnemmeno l’attesissimo “” di Steven, che sessant’...