Wanda Nara in versione “Pink Lady” Lato B in primo piano | “Estate eterna”

Advertising

pinklight22 : RT @EdoardoMecca1: Wanda Nara ed Icardi accusati di riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione. Ora sì che l’attaccante arg… - AlexCasalboni : @EsercitoCrucian Ma Wanda Nara è una maga?? - Domenico1oo777 : RT @EdoardoMecca1: Wanda Nara ed Icardi accusati di riciclaggio di denaro, violenza istituzionale e corruzione. Ora sì che l’attaccante arg… - redfox78312431 : @fanpage mi èstata sempre un pò sul cazzo Wanda Nara....così a pelle senza un vero perchè...ora mi fa' pure un pò s… - Dark_Ispanico : Wanda Nara rivela: 'Eugenia Suarez ha fatto un incantesimo d'amore a Mauro Icardi facendogli bere l'agua de tanga,… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Dall'Argentina arriva una clamorosa rivelazione sugli elementi che hanno generato la crisi coniugale tra Mauro Icardi e. Ecco cosa è emerso Secondo quanto rivela il noto influencer Mariano De La Canal, considerato molto vicino alla soubrette argentina, il centravanti del Paris Saint Germain avrebbe subito un ...e Mauro Icardi passeranno in Argentina le vacanze di Natale. Ad annunciarlo è la showgirl in una lunga interista rilasciata a Ciudad. La crisi, dopo il presunto tradimento del calciatore ...Continuano le vacanze in Argentina per lady Icardi: in attesa dell'arrivo dell'attaccante del Psg, la showgirl ha organizzato un pool party ...La soubrette è in sudamerica per l'apertura di un negozio della sua linea: "Mauro arriverà dopo l'ultima gara con il Psg" ...