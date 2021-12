Von der Leyen, l'economia dell'Italia cresce come non mai (Di domenica 19 dicembre 2021) Per i 100 anni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la presidente della Commissione europea, ospite d'onore dell'ateneo, elogia l'Italia: "Il Pil Italiano tornerà a livelli precrisi ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 19 dicembre 2021) Per i 100 anni'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la presidentea Commissione europea, ospite d'onore'ateneo, elogia l': "Il Pilno tornerà a livelli precrisi ...

Advertising

Corriere : Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Economia in Italia cresce come mai prima da inizio secolo' #vonderleyen - Agenzia_Ansa : Von der Leyen osserva che 'l'Italia cresce come non mai' La presidente della Commissione Ue all'inaugurazione dell'… - cocchi2a : RT @Ste_Mazzu: Ursula von der Leyen si spertica in elogi talmente smaccati per la crescita dell'Italia draghista che viene il sospetto sia… - ZenatiDavide : Von der Leyen a Milano: “L’Italia cresce come non mai grazie alla solidarietà Ue e alla gestione efficace della pan… -