Von der Leyen alla Cattolica: “L’Italia cresce come non mai, sprint migliore da inizio secolo” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dal dicembre 1921 la Cattolica ha formato generazioni di leader italiani. La generazione del dopo-guerra, che ha scritto la costituzione italiana e ha ricostruito il Paese. E poi la successiva generazione di leader - figure che hanno reso L’Italia una potenza industriale e una democrazia forte al cuore del progetto europeo. La generazione del dopo-guerra, che ha scritto la costituzione italiana e ha ricostruito il Paese. E poi la successiva generazione di leader - figure che hanno reso L’Italia una potenza industriale e una democrazia forte al cuore del progetto europeo. Tra di loro c’è anche un mio predecessore alla presidenza della Commissione europea, Romano Prodi - che oggi è qui con noi”, ha detto von der Leyen. “Professore, quale onore, grazie di essere qui”, ha aggiunto rivolgendosi a Prodi la ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dal dicembre 1921 laha formato generazioni di leader italiani. La generazione del dopo-guerra, che ha scritto la costituzione italiana e ha ricostruito il Paese. E poi la successiva generazione di leader - figure che hanno resouna potenza industriale e una democrazia forte al cuore del progetto europeo. La generazione del dopo-guerra, che ha scritto la costituzione italiana e ha ricostruito il Paese. E poi la successiva generazione di leader - figure che hanno resouna potenza industriale e una democrazia forte al cuore del progetto europeo. Tra di loro c’è anche un mio predecessorepresidenza della Commissione europea, Romano Prodi - che oggi è qui con noi”, ha detto von der. “Professore, quale onore, grazie di essere qui”, ha aggiunto rivolgendosi a Prodi la ...

