Von der Leyen alla Cattolica di Milano saluta gli studenti in italiano: 'Buongiorno' (Di domenica 19 dicembre 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen fa ingresso nell'aula Magna dell'Università Cattolica di Milano per il centenario dell'Ateneo salutando gli studenti con un 'Buongiono' in ... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula von derfa ingresso nell'aula Magna dell'Universitàdiper il centenario dell'Ateneondo glicon un 'Buongiono' in ...

Advertising

Corriere : Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» - MediasetTgcom24 : Von der Leyen: 'Economia in Italia cresce come mai prima da inizio secolo' #vonderleyen - Agenzia_Ansa : Von der Leyen osserva che 'l'Italia cresce come non mai' La presidente della Commissione Ue all'inaugurazione dell'… - mspini2 : RT @bisagnino: Ursula von der Leyen vuole rottamare il Codice di Norimberga? - leone52641 : RT @Corriere: Von der Leyen: «L’Italia cresce come non mai. Lo sprint maggiore da inizio secolo» -