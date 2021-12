Von der Leyen a Milano: “L’Italia cresce come non mai grazie alla solidarietà Ue e alla gestione efficace della pandemia” (Di domenica 19 dicembre 2021) “grazie alla solidarietà europea e alla capacità delL’Italia di gestire efficacemente la pandemia, l’economia italiana sta crescendo più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo”. A dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del centesimo anniversario dell’Università Cattolica di Milano che inaugura l’anno accademico 2021-2022. “Il Pil italiano ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) “europea ecapacità deldi gestiremente la, l’economia italiana stando più in fretta che in qualunque altro momento dall’inizio di questo secolo”. A dirlo è la presidenteCommissione europea, Ursula von der, in occasione del centesimo anniversario dell’Università Cattolica diche inaugura l’anno accademico 2021-2022. “Il Pil italiano ritornerà ai livelli pre-crisi già entro la metà del prossimo anno”, ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

