Volley, SuperLega: Perugia batte Civitanova nel big match ed è Campione d’Inverno, Monza regola Verona (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 13ma giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Taranto-Milano è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 tra le fila della formazione meneghina. Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (25-15; 25-20; 28-30; 25-21) nel sentitissimo big match posto in coda al girone d’andata. I Block Devils hanno espugnato l’Eurosuole Forum, dominando i primi due set e venendo poi costretti al quarto parziale dopo una strenua resistenza da parte della Lube nella terza frazione. Gli umbri si laureano Campioni d’Inverno e allungano in testa alla classifica generale, dove ora vantano sei punti di vantaggio proprio sui Campioni d’Italia e nove lunghezze su Modena (a parità di ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Oggi pomeriggio si sono giocate due partite valide per la 13ma giornata della, il massimo campionato italiano dimaschile. Taranto-Milano è stata rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al Covid-19 tra le fila della formazione meneghina.ha sconfittoper 3-1 (25-15; 25-20; 28-30; 25-21) nel sentitissimo bigposto in coda al girone d’andata. I Block Devils hanno espugnato l’Eurosuole Forum, dominando i primi due set e venendo poi costretti al quarto parziale dopo una strenua resistenza da parte della Lube nella terza frazione. Gli umbri si laureano Campionie allungano in testa alla classifica generale, dove ora vantano sei punti di vantaggio proprio sui Campioni d’Italia e nove lunghezze su Modena (a parità di ...

Advertising

Gazzetta_it : Mai tanto Giappone in Italia, arriva anche Ran Takahashi #legavolley #Superlega #Padova - sportface2016 : #Volley #Superlega 2021/2022: #Perugia espugna #Civitanova in quattro set nel big match di giornata - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #SuperLega #Perugia si prende di prepotenza il titolo di #campionedinverno passando di auto… - pilloledivolley : 13ª RS: Perugia non fa sconti e nonostante le assenze espugna 3-1 il campo della Lube (che perde Lucarelli nel 2° s… - zazoomblog : LIVE – Civitanova-Perugia 0-2 (15-25 20-25 4-5): Superlega 2021-2022 volley in DIRETTA - #Civitanova-Perugia #(15-… -