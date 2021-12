Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Busto Arsizio vince 3-1 a Casalmaggiore (Di domenica 19 dicembre 2021) La Unet E-Work Busto Arsizio vince 3-1 (25-14, 22-25, 25-16, 25-19) sul campo della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore nella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Bechis e compagne reagiscono nel secondo parziale, dove l’ingresso di Szucs si rivela decisivo per allungare la partita. Le Farfalle di coach Musso però ritrovano il loro gioco e si impongono alla distanza conqusitando tre punti importanti per rimanere in quota in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA. CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) La Unet E-Work3-1 (25-14, 22-25, 25-16, 25-19) sul campo della VBC Trasporti Pesantinella sfida valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato diA1. Bechis e compagne reagiscono nel secondo parziale, dove l’ingresso di Szucs si rivela decisivo per allungare la partita. Le Farfalle di coach Musso però ritrovano il loro gioco e si impongono alla distanza conqusitando tre punti importanti per rimanere in quota in classifica. Di seguito la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA. CALENDARIO 12^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA1TUTTI I RISULTATI E LA ...

