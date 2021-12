Volley, Mondiale per Club: Conegliano affronta il VakifBank per salire sul tetto del mondo (Di domenica 19 dicembre 2021) Siamo arrivati all’atto conclusivo del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile e la finale si presenta come uno di quei match da consegnare alla storia già solo per i due team che vi parteciperanno: da un lato le campionesse in carica, campionesse di tutto, dell‘Imoco Volley Conegliano, dall’altro, una delle squadre più titolate a livello europeo e Mondiale, nonchè grande rivale delle gialloblù negli ultimi anni, il VakifBank Istanbul. Finale pronosticata un po’ da tutti, tra le due assolute favorite alla vigilia della competizione. L’incontro sarà un rematch dell’ultima finale di Champions League e della semifinale Mondiale del 2019, e di certo le pantere sperano di uscirne con lo stesso risultato. In entrambi i casi fu infatti ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Siamo arrivati all’atto conclusivo delper2021 difemminile e la finale si presenta come uno di quei match da consegnare alla storia già solo per i due team che vi parteciperanno: da un lato le campionesse in carica, campionesse di tutto, dell‘Imoco, dall’altro, una delle squadre più titolate a livello europeo e, nonchè grande rivale delle gialloblù negli ultimi anni, ilIstanbul. Finale pronosticata un po’ da tutti, tra le due assolute favorite alla vigilia della competizione. L’incontro sarà un rematch dell’ultima finale di Champions League e della semifinaledel 2019, e di certo le pantere sperano di uscirne con lo stesso risultato. In entrambi i casi fu infatti ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY MONDIALE PER CLUB, CONEGLIANO VOLA IN FINALE Battuto il Minas 3-1 #SkySport #SkyVolley #Volley… - zazoomblog : LIVE Conegliano-Vakifbank Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: le Pantere per confermare il titolo del 2019… - zazoomblog : Volley Mondiale per Club femminile 2021: risultati e classifiche - #Volley #Mondiale #femminile #2021: - infoitsport : PROSECCO DOC IMOCO IN FINALE MONDIALE! LE PANTERE BATTONO IL MINAS (3-1) E DOMANI GIOCANO PER IL TITOLO IRIDATO – I… - infoitsport : Seconda finale mondiale per l'Imoco Volley Conegliano: domani alle 16.30 ad Ankara sfida al Vakifbank Istanbul per… -