Volley, Mondiale per club 2021: Conegliano d’argento, Vakifbank campione al tie-break (Di domenica 19 dicembre 2021) L’A. Carraro Imoco Conegliano è medaglia d’argento al Mondiale per club 2021 di Volley femminile. Le Pantere infatti cedono al tie-break (15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15) nella finalissima per il titolo contro il Vakifbank Istanbul. Dopo un avvio difficile, le ragazze di Santarelli crescono ma qualche errore di troppo soprattutto al servizio impedisce loro di tenere in mano il gioco. La squadra veneta riesce a rinviare tutto al tie-break, dove però le turche, spinte dal pubblico di casa, dilagano e si vendicano della semifinale del Mondiale 2019, poi vinto da Conegliano. Di seguito la cronaca della partita. CALENDARIO Conegliano: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) L’A. Carraro Imocoè medagliaalperdifemminile. Le Pantere infatti cedono al tie-(15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15) nella finalissima per il titolo contro ilIstanbul. Dopo un avvio difficile, le ragazze di Santarelli crescono ma qualche errore di troppo soprattutto al servizio impedisce loro di tenere in mano il gioco. La squadra veneta riesce a rinviare tutto al tie-, dove però le turche, spinte dal pubblico di casa, dilagano e si vendicano della semifinale del2019, poi vinto da. Di seguito la cronaca della partita. CALENDARIO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E ...

