Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Firenze rinviata per casi di Covid-19 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Coronavirus continua a disturbare le manifestazioni sportive sul territorio italiano e internazionale. Dopo il rinvio delle sfide di Premier League e alcune riprogrammazioni in Serie C calcistica, arriva anche una cattiva notizia per quanto concerne il Volley femminile. Volley Bergamo 1991 ha comunicato che, dopo alcuni controlli effettuati dal proprio staff medico, ben 4 componenti del gruppo squadra siano risultati positivi al Coronavirus. rinviata immediatamente la sfida con il Bisonte Firenze; l’incontro era programmato durante la giornata di domenica 19 dicembre, con inizio alle ore 17.00. La Federazione di pallavolo femminile ha dunque definito il rinvio a data da destinarsi dell’evento, d’accordo con le autorità sanitarie responsabili. ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Coronavirus continua a disturbare le manifestazioni sportive sul territorio italiano e internazionale. Dopo il rinvio delle sfide di Premier League e alcune riprogrammazioni inC calcistica, arriva anche una cattiva notizia per quanto concerne il1991 ha comunicato che, dopo alcuni controlli effettuati dal proprio staff medico, ben 4 componenti del gruppo squadra siano risultati positivi al Coronavirus.immediatamente la sfida con il Bisonte; l’incontro era programmato durante la giornata di domenica 19 dicembre, con inizio alle ore 17.00. La Federazione di pallavoloha dunque definito il rinvio a data da destinarsi dell’evento, d’accordo con le autorità sanitarie responsabili. ...

Advertising

PaoloBMb70 : RT @SkySport: Volley, Mondiale per club femminile: Conegliano, alle 16.30 la finale su Sky Sport Uno ? MONDIALE PER CLUB FEMMINILE Alle 16:… - prinirob : RT @SkySport: Mondiale per club, Conegliano-VakifBank: la finale su Sky Sport Uno alle 16:30 ? MONDIALE PER CLUB FEMMINILE Alle 16:30 la fi… - andreastoolbox : Volley, Mondiale per club femminile: Conegliano, alle 16.30 la finale su Sky Sport Uno | Sky Sport… - SkySport : Volley, Mondiale per club femminile: Conegliano, alle 16.30 la finale su Sky Sport Uno ? MONDIALE PER CLUB FEMMINIL… - sportli26181512 : Volley, Mondiale per club femminile: Conegliano, alle 16.30 la finale su Sky Sport Uno: Le 'Pantere' si giocano il… -