Volley femminile, Conegliano sconfitta al tie-break. Pantere detronizzate, il VakifBank vince il Mondiale per Club (Di domenica 19 dicembre 2021) Conegliano deve abdicare lo scretto del pianeta pallavolistico. Le Pantere sono state sconfitte dal VakifBank Istanbul per 3-2 (25-15; 22-25; 25-22; 22-25; 15-7) nella Finale del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile e non sono riuscite a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. La corazzata veneta è andata a sbattere contro la quotata formazione turca, che aveva il vantaggio di giocare di fronte al pubblico amico di Ankara e che è riuscita a imporsi in quella che era la rivincita della Finale dell’ultima Champions League, conquistata sette mesi fa proprio dalle ragazze di coach Daniele Santarelli al tie-break in quel di Verona. Le Campionesse del Mondo sono state detronizzate e mancano l’appuntamento col trofeo che ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)deve abdicare lo scretto del pianeta pallavolistico. Lesono state sconfitte dalIstanbul per 3-2 (25-15; 22-25; 25-22; 22-25; 15-7) nella Finale delper2021 die non sono riuscite a difendere il titolo iridato conquistato due anni fa. La corazzata veneta è andata a sbattere contro la quotata formazione turca, che aveva il vantaggio di giocare di fronte al pubblico amico di Ankara e che è riuscita a imporsi in quella che era la rivincita della Finale dell’ultima Champions League, conquistata sette mesi fa proprio dalle ragazze di coach Daniele Santarelli al tie-in quel di Verona. Le Campionesse del Mondo sono statee mancano l’appuntamento col trofeo che ...

Volley femminile, Serie A1: Scandicci travolge Novara, le piemontesi mancano l’aggancio a Conegliano Scandicci ha battuto Novara con un secco 3-0 (25-17; 25-21; 25-22) nel match valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Le toscane si sono imposte nettamente di fronte al pr ...

