Volley, Conegliano-Vakifbank in tv oggi: orario e diretta streaming finale oro Mondiale per Club 2021 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto pronto per A. Carraro Imoco Conegliano-Vakifbank Istanbul, finale per l'oro del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli hanno superato in semifinale le brasiliane del Minas ed ora proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2019 nel remake della semifinale dell'ultima edizione. Due anni fa infatti, la corazzata turca di coach Giovanni Guidetti dovette accontentarsi del terzo posto ed ora va a caccia di vendetta contro le venete, dopo aver battuto il Fenerbahce nel derby di semifinale. Chi conquisterà l'ambito trofeo? L'appuntamento è per le ore 16.30 italiane di domenica 19 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE ...

