Volley, Conegliano-Vakifbank 2-3, il Mondiale per Club sfuma al tie-break: la cronaca (Di domenica 19 dicembre 2021) Il sestetto turco di Giovanni Guidetti batte le Pantere di Daniele Santarelli. Troppi errori in attacco per le venete Conegliano-Vakifbank, la cronaca Volley, Conegliano-Vakifbank, la cronaca Volley, Conegliano-Vakifbank, la cronaca – Le Pantere di Conegliano hanno l’occasione di riconfermarsi detentrici del Mondiale per Club contro la formazione turca del Vakifbank, allenata per altro dal tecnico italiano Giovanni Guidetti. Il sestetto di Daniele Santarelli si affiderà ancora una volta alle alzate di Joanna Wolosz e alle schiacciate dell’opposto Paola Egonu, oltre a quelle di Miriam Sylla, che comunque fisicamente ancora non è al ... Leggi su ck12 (Di domenica 19 dicembre 2021) Il sestetto turco di Giovanni Guidetti batte le Pantere di Daniele Santarelli. Troppi errori in attacco per le venete, la, la, la– Le Pantere dihanno l’occasione di riconfermarsi detentrici delpercontro la formazione turca del, allenata per altro dal tecnico italiano Giovanni Guidetti. Il sestetto di Daniele Santarelli si affiderà ancora una volta alle alzate di Joanna Wolosz e alle schiacciate dell’opposto Paola Egonu, oltre a quelle di Miriam Sylla, che comunque fisicamente ancora non è al ...

Advertising

SkySport : Mondiale per club, Conegliano-VakifBank: la finale su Sky Sport Uno alle 16:30 ? MONDIALE PER CLUB FEMMINILE Alle 1… - SkySport : VOLLEY FEMMINILE FINALE MONDIALE PER CLUB ? - infoitsport : Volley, Conegliano – Vakifbank Istanbul: diretta tv e streaming finale Mondiale per Club, dove vedere, canale - infoitsport : LIVE Conegliano-Vakifbank 2-2 , Finale Mondiale per club volley in DIRETTA: Egonu si carica la squadra sulle spalle… - infoitsport : LIVE – Conegliano-VakifBank 2-2 (15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 2-5): finale oro Mondiale per Club 2021 volley IN DIRE… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Conegliano Mondiale per club, Conegliano-VakifBank: la finale su Sky Sport Uno alle 16:30 Sky Sport Non bastano i 35 punti di Conegliano, Haak ne fa 28 Prosecco Doc Imoco Volley - VakifBank Istanbul 2-3 (15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15) - Prosecco Doc Imoco Volley: Egonu 35, Plummer 10, De Kruijf 6, Vuchkova 6, Sylla 6, Courtney 4, Wolosz 1, De Genn ...

Volley, Mondiale per club 2021: Conegliano d’argento, Vakifbank campione al tie-break L'Imoco Conegliano è medaglia d'argento al Mondiale per Club di volley femminile, Vakifbank Istanbul campione al tie-break: la cronaca.

Prosecco Doc Imoco Volley - VakifBank Istanbul 2-3 (15-25, 25-22, 22-25, 25-22, 7-15) - Prosecco Doc Imoco Volley: Egonu 35, Plummer 10, De Kruijf 6, Vuchkova 6, Sylla 6, Courtney 4, Wolosz 1, De Genn ...L'Imoco Conegliano è medaglia d'argento al Mondiale per Club di volley femminile, Vakifbank Istanbul campione al tie-break: la cronaca.