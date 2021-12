Volley, Casalmaggiore-Busto Arsizio in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto pronto per VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Unet E-Work Busto Arsizio, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. Bechis e compagne proveranno a riscattare la netta sconfitta rimediata a Chieri per tornare a sorridere e tenere a distanza la zona retrocessione. Non sarà affatto semplice però contro le Farfalle di coach Musso, reduce dalla sofferta vittoria sul campo di Trento, va a caccia della vittoria per rimanere nelle prime posizioni. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 19 dicembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. SEGUI IL LIVE DELLA ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Tutto pronto per VBC Trasporti Pesanti-Unet E-Work, partita valevole per la dodicesima giornata di andata del campionato diA1di. Bechis e compagne proveranno a riscattare la netta sconfitta rimediata a Chieri per tornare a sorridere e tenere a distanza la zona retrocessione. Non sarà affatto semplice però contro le Farfalle di coach Musso, reduce dalla sofferta vittoria sul campo di Trento, va a caccia della vittoria per rimanere nelle prime posizioni. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 19.30 di domenica 19 dicembre al Pala Radi di Cremona. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. SEGUI IL LIVE DELLA ...

