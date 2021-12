Volkswagen: le nuove soluzioni di ricarica per le auto elettriche (Di domenica 19 dicembre 2021) “Il miglioramento generale dell’infrastruttura di ricarica è fondamentale per accelerare l’adozione della mobilità elettrica. ricaricare deve diventare più semplice e più integrato nelle attività quotidiane”, spiega Silke Bagschik, CMO ID. Digital e Responsabile Marketing e Vendite della Gamma Elettrica Volkswagen. “Con il nuovo software dei nostri modelli ID., insieme a soluzioni quali il Plug & L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Volkswagen ID, svelato il primo teaser Volkswagen ID: arrivano gli aggiornamenti over-the-air Volkswagen: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioni Design Week di Milano, Honda presente con e-Prototype ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 19 dicembre 2021) “Il miglioramento generale dell’infrastruttura diè fondamentale per accelerare l’adozione della mobilità elettrica.re deve diventare più semplice e più integrato nelle attività quotidiane”, spiega Silke Bagschik, CMO ID. Digital e Responsabile Marketing e Vendite della Gamma Elettrica. “Con il nuovo software dei nostri modelli ID., insieme aquali il Plug & L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ID, svelato il primo teaserID: arrivano gli aggiornamenti over-the-air: segnalate perdite di potenza dopo la correzione sulle emissioni Design Week di Milano, Honda presente con e-Prototype ...

