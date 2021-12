«Vogliono negare l’Olocausto e il massacro di Srebrenica»: la Bosnia ed Erzegovina chiede aiuto a Israele contro il revisionismo in Parlamento (Di domenica 19 dicembre 2021) Due partiti politici della Bosnia ed Erzegovina stanno tentando di minimizzare il genocidio di Srebrenica e l’Olocausto. È questa la denuncia partita dalla ministra degli Esteri Bosniaca Bisera Turkovic, che ha inviato una lettera al suo omologo israeliano, Yair Lapid, per chiedergli di aiutarla a fermare la «pericolosa e inaccettabile iniziativa». Nel testo, Turkovic informa Lapid che l’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (Snsd) e l’Unione cristiano-democratica (Hdz) hanno formato un’alleanza nel Parlamento allo scopo di depenalizzare la negazione dei massacri avvenuti a Srebrenica nel 1995, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Quell’anno, membri dell’esercito serbo, guidati dal generale Ratko Mladi?, ... Leggi su open.online (Di domenica 19 dicembre 2021) Due partiti politici dellaedstanno tentando di minimizzare il genocidio di. È questa la denuncia partita dalla ministra degli Esterica Bisera Turkovic, che ha inviato una lettera al suo omologo israeliano, Yair Lapid, perrgli di aiutarla a fermare la «pericolosa e inaccettabile iniziativa». Nel testo, Turkovic informa Lapid che l’Alleanza dei Socialdemocratici Indipendenti (Snsd) e l’Unione cristiano-democratica (Hdz) hanno formato un’alleanza nelallo scopo di depenalizzare la negazione dei massacri avvenuti anel 1995, durante la guerra ined. Quell’anno, membri dell’esercito serbo, guidati dal generale Ratko Mladi?, ...

«Vogliono negare l'Olocausto e il massacro di Srebrenica»: la Bosnia ed Erzegovina chiede aiuto a Israele contro il revisionismo in Parlamento

