Vlahovic urla in faccia ad Italiano: l’accaduto (Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, ha sostituito il suo attaccante qualche minuto dopo l’espulsione di Biraghi. Vlahovic all’uscita dal campo, ha urlato al proprio tecnico “dobbiamo vincere!”. Dunque, il fuoriclasse serbo voleva restare ancora in campo e cercare di segnare il gol vittoria nonostante l’uomo in meno. Vlahovic, Italiano, FiorentinaD’altro canto, Italiano, ha visto la propria squadra in difficoltà e considerata l’inferiorità numerica, ha preferito coprirsi. Tutto nella norma, sono momenti concitati in campo e alle volte può scappare una parola di troppo. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Vincenzo, tecnico della Fiorentina, ha sostituito il suo attaccante qualche minuto dopo l’espulsione di Biraghi.all’uscita dal campo, hato al proprio tecnico “dobbiamo vincere!”. Dunque, il fuoriclasse serbo voleva restare ancora in campo e cercare di segnare il gol vittoria nonostante l’uomo in meno., FiorentinaD’altro canto,, ha visto la propria squadra in difficoltà e considerata l’inferiorità numerica, ha preferito coprirsi. Tutto nella norma, sono momenti concitati in campo e alle volte può scappare una parola di troppo.

Advertising

Fprime86 : RT @tuttosport: #Fiorentina, #Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a #Italiano che lo abbraccia ? - tuttosport : #Fiorentina, #Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a #Italiano che lo abbraccia ? - Luxgraph : Fiorentina, Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a Italiano -