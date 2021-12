Vlahovic-Italiano | alta tensione | battibecco durante Fiorentina-Sassuolo

(Di domenica 19 dicembre 2021) La partita della 18esima giornata del campionato di Serie A traha regalato tante indicazioni, la sfida si è conclusa sul risultato di 2-2, doppio vantaggio degli ospiti con i gol messi a segno da Scamacca e Frattesi, nella ripresa la reazione dei viola con il solitoe con Torreira. Si sono registrati anche momenti di, in particolar modo tra l’attaccantee l’allenatore. Al momento della sostituzione, il serbo ha protestato platealmente con il tecnico. La reazione diè stata piuttosto stizzita. “All’88’ non si può concedere un uomo sopra la linea della palla, avremmo difeso con due uomini. Bisognava stare attenti e mancava poco. Con Dusan abbiamo già fatto pace, mi offrirà una cena”, ha detto ...

Advertising

CalcioWeb : Alta tensione tra #Vlahovic e #Italiano durante il match #FiorentinaSassuolo - infoitsport : La mentalità pazzesca di Vlahovic nel battibecco con Italiano: “Dobbiamo vincere c***o” - infoitsport : Vlahovic contrariato con Italiano: 'Perché togli me? Dobbiamo vincere' - infoitsport : Fiorentina, Vlahovic furioso per la sostituzione: insulti e urla a Italiano che lo abbraccia - infoitsport : Fiorentina, Italiano: 'Reazione straordinaria. Vlahovic? Abbiamo già chiarito' -

Ultime Notizie dalla rete : Vlahovic Italiano

ha inserito Duncan e Saponara, per Maleh e Saponara, e la mossa si è rivelata azzeccata ... Proprio da un suo break è nato il gol dell'1 - 2, l'uruguagio poi ha servito in profondità...... Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi, Bonaventura (33' st Amrabat) Torreira, Maleh (1' st Duncan), Callejon (1' st Saponara, 33' Terzic),(43' st Igor), Nico Gonzalez. All.:...TERRACCIANO – Primo intervento su Raspadori dopo il cross di Scamacca, poi ringrazia Frattesi che alza di testa da pochi passi un bel cross dalla sinistra. Molto angolato il tiro di Scamacca ...Vlahovic sale a 16 gol in campionato. Bonaventura trascinatore nella ripresa. Espulsione molto severa per Biraghi ...