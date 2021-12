Virtus-Fortitudo, il derby che sa raccontare Bologna. Dai playground alle osterie, fenomenologia di Basket City dalle voci dei tifosi (Di domenica 19 dicembre 2021) Bologna è la capitale del Basket italiano. Le protagoniste sono Virtus e Fortitudo che domenica pomeriggio si affronteranno per la 111esima volta nella loro storia. Nella città “meno filo statunitense e più comunista d’Italia”, come spiega l’ex giocatore bianconero Giorgio Bonaga, la passione per uno degli sport considerati “più americani” è esplosa nel secondo Dopoguerra. Sotto le Due Torri il derby non si è mai giocato soltanto sul campo da Basket ma anche nei bar, negli studi degli artisti, nei negozi o nelle cucine delle osterie. “Qui si vive molto in maniera guareschiana – spiega l’attore bolognese Giorgio Comaschi – Don Camillo e Peppone, la Chiesa e il Comune, la Virtus e la Fortitudo. Si litiga e poi alla sera si va a bere un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)è la capitale delitaliano. Le protagoniste sonoche domenica pomeriggio si affronteranno per la 111esima volta nella loro storia. Nella città “meno filo statunitense e più comunista d’Italia”, come spiega l’ex giocatore bianconero Giorgio Bonaga, la passione per uno degli sport considerati “più americani” è esplosa nel secondo Dopoguerra. Sotto le Due Torri ilnon si è mai giocato soltanto sul campo dama anche nei bar, negli studi degli artisti, nei negozi o nelle cucine delle. “Qui si vive molto in maniera guareschiana – spiega l’attore bolognese Giorgio Comaschi – Don Camillo e Peppone, la Chiesa e il Comune, lae la. Si litiga e poi alla sera si va a bere un ...

