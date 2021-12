Violenza domestica e stupro? Per la pm «il marito deve poter vincere minime resistenze»

Leggi su open.online

(Di domenica 19 dicembre 2021) «Non è certo che lui abbia capito che sua moglie non era consenziente». Le «ha messo un coltello alla gola? Anche se di cattivo gusto, era solo uno scherzo». Rapporti sessuali non consensuali? «Ma è comune negli uomini doverquel minimo di resistenza che ogni donna, nel corso di una relazione stabile e duratura, nella stanchezza delle incombenze quotidiane, tende a esercitare quando un» – che tra l’altro in questo caso «appare particolarmente amante della materia» – tenta un approccio sessuale. Frasi che possono suonare incredibili – per usare un eufemismo. Ma che sono davvero state scritte e lasciate nero su bianco in una richiesta di una pubblico ministero di archiviazione della denuncia di una moglie che sostiene di aver subito maltrattamenti in casa, anche davanti ai figli, da parte del. La denuncia ...