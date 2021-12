VIDEO Sofia Goggia vince il superG in Val d’Isere: doppietta straripante, riviviamo la gara dell’azzurra (Di domenica 19 dicembre 2021) Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra è semplicemente incontenibile e, dopo il trionfo di ieri in discesa libera, ha firmato una mirabile doppietta sulle nevi francesi. Si tratta del quinto successo stagionale per la bergamasca, che a Lake Louise aveva firmato la tripletta (due sigilli in discesa e uno in superG nell’arco di 48 ore). La Campionessa Olimpica di discesa libera ha così firmato la sua 16ma vittoria in carriera, agganciando Deborah Compagnoni al secondo posto nella classifica delle italiane più vincenti nella massima competizione internazionale itinerante e portandosi a una soltanto una lunghezza di ritardo dal record di Federica Brignoni. La 29enne è stata impeccabile e ha ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021)ha vinto ildella Val, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra è semplicemente incontenibile e, dopo il trionfo di ieri in discesa libera, ha firmato una mirabilesulle nevi francesi. Si tratta del quinto successo stagionale per la bergamasca, che a Lake Louise aveva firmato la tripletta (due sigilli in discesa e uno innell’arco di 48 ore). La Campionessa Olimpica di discesa libera ha così firmato la sua 16ma vittoria in carriera, agganciando Deborah Compagnoni al secondo posto nella classifica delle italiane piùnti nella massima competizione internazionale itinerante e portandosi a una soltanto una lunghezza di ritardo dal record di Federica Brignoni. La 29enne è stata impeccabile e ha ...

