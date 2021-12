VIDEO | PAURA OUNAS: IL RACCONTO DELLA RAPINA! (Di domenica 19 dicembre 2021) Momenti di apprensione nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, per quanto accaduto ad Adam OUNAS. Il fantasista algerino del Napoli è stato vittima di una rapina da parte di un aggressore che ha portato via al calciatore un “malloppo” di circa 5.000 euro. Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Mattino ha riportato le parole di OUNAS pronunciate ieri negli uffici DELLA Questura di via Medina, dove l’attaccante ha sporto denuncia. #OUNAS #adamOUNAS #sscnapoli #calcionapoli #napoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Momenti di apprensione nella giornata di ieri, sabato 18 dicembre, per quanto accaduto ad Adam. Il fantasista algerino del Napoli è stato vittima di una rapina da parte di un aggressore che ha portato via al calciatore un “malloppo” di circa 5.000 euro. Nella sua edizione odierna, il quotidiano Il Mattino ha riportato le parole dipronunciate ieri negli ufficiQuestura di via Medina, dove l’attaccante ha sporto denuncia. ##adam#sscnapoli #calcionapoli #napoli ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

matteosalvinimi : Domani a processo, per aver difeso la mia Italia. Rischio una condanna a 15 anni di carcere? A testa alta, nessuna… - RaiLibri : 'Vi porto nel mondo che vorrei, quello in cui ci si aiuta e dove non si ha paura dell'altro.' @insinnaflavio prese… - yukychankouran : RT @TgrRai: Sarebbero stati identificati quasi tutti i protagonisti delle risse delle cosiddette baby gang, che la sera ad Ancona molestano… - cozyslatt : basta fare rt a questo video ho veramente paura parla come un assassino non lo so mi mette angoscia - danielevairo : RT @dessere88: ????????VIENNA AUSTRIA “La loro forza sta crescendo, non hanno paura, si fanno largo, la rabbia cresce, pressioni su pressioni… -