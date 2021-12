VIDEO Basket | la Virtus vince all’ultimo minuto il derby di Bologna contro la Fortitudo Highlights e sintesi della sfida

(Di domenica 19 dicembre 2021) Lasoffre più del previsto ma alla fineildin.111, imponendosi per 76-70 davanti al proprio pubblicouna delle migliori versioni stagionali. Dopo 39 minuti molto equilibrati, le Vu Nere chiudono i conti proprio con un allungo negli ultimi 90? del big match12ma giornataSerie A 2021-2022 dimaschile. Decisiva a conti fatti una tripla di Milos Teodosic, che fino a quel momento stava tirando malissimo (1/11 dal campo), oltre allo 0/4 ai liberi di Groselle negli ultimi minuti. Con questo successo, i bianconeri consolidano il secondo posto in classifica e si portano ad una sola vittoria di distanza dalla capolista Olimpia Milano, incappata oggi a ...

La Virtus soffre più del previsto ma alla fine vince il derby di Bologna n.111, imponendosi per 76-70 davanti al proprio pubblico contro una delle migliori versioni stagionali della Fortitudo. Dopo 39 ...Diretta Brescia Cremona streaming video tv: orario e risultato live della partita che si gioca per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1.