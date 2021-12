Victoria De Angelis ha visto morire la madre: il racconto della nonna materna della bassista dei Måneskin (Di domenica 19 dicembre 2021) Elin Uhrbrand, nonna di Victoria De Angelis, racconta alcuni retroscena della vita privata della giovane bassista dei Måneskin. La nonna materna spiega che la bassista aveva solo 15 anni quando ha dovuto affrontare il terribile dolore per la scomparsa della madre Jeanett, venuta a mancare a causa di un terribile male. In quel periodo, Victoria ha vegliato la mamma fino all’ultimo giorno di vita, tenendole la mano e prendendosi cura di lei. Purtroppo, la madre della bassista non ha fatto in tempo a vedere l’incredibile successo riscosso dalla figlia ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Elin Uhrbrand,diDe, racconta alcuni retroscenavita privatagiovanedei. Laspiega che laaveva solo 15 anni quando ha dovuto affrontare il terribile dolore per la scomparsaJeanett, venuta a mancare a causa di un terribile male. In quel periodo,ha vegliato la mamma fino all’ultimo giorno di vita, tenendole la mano e prendendosi cura di lei. Purtroppo, lanon ha fatto in tempo a vedere l’incredibile successo riscosso dalla figlia ...

