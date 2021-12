Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 15:30 (Di domenica 19 dicembre 2021) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione. NELLA CAPITALE OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI E NELL’AMBITO DEL PIANO DI NATALE DELLA MOBILITÀ, ATTIVAZIONE ANCHE IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE FINO AL TARDO POMERIGGIO SEGNALIAMO VEICOLI IN PANNE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E IL NODO CON LA A24 Roma TERAMO E PIU AVANTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN ENTRAMBI E CASI IN DIREZIONE FIRENZE VEICOLO IN PANNE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 15.20 FEDERICO DI LERNIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO AL MOMENTO RISULTA REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA. NELLA CAPITALE OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE DEI FORI IMPERIALI E NELL’AMBITO DEL PIANO DI NATALE DELLA MOBILITÀ, ATTIVAZIONE ANCHE IN QUESTA GIORNATA FESTIVA PER LE ZTL DIURNE DI CENTRO E TRIDENTE FINO AL TARDO POMERIGGIO SEGNALIAMO VEICOLI IN PANNE SULLA A1 MILANO NAPOLI TRA LA DIRAMAZIONESUD E IL NODO CON LA A24TERAMO E PIU AVANTI TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN ENTRAMBI E CASI IN DIREZIONE FIRENZE VEICOLO IN PANNE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD TRA TORRENOVA E LA BARRIERA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Donna partorisce in taxi, la vigilessa sale e la aiuta ...alla luce ieri sera un bambino all'interno di un taxi a piazzale Roma , a Venezia, grazie all'aiuto di un' agente della polizia municipale . L'agente, Simona Boscolo , che stava gestendo la viabilità,...

Viabilità Roma Regione Lazio del 19 - 12 - 2021 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... SOSPESA LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA ROMA PISA PER ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA A LIVORNO. ...

