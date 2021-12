Viabilità Roma Regione Lazio del 19-12-2021 ore 08:30 (Di domenica 19 dicembre 2021) Viabilità DEL 19 DICEMBRE 2021 ORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, AL MOMENTO SEGNALIAMO SOLO BREVI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E L’USCITA STRAMPELLI VERSO LATINA RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 9 ALLE 22 E’ ATTIVO SU TUTTA OLA RETE AUTOSTRADALE IL BLOCCO ALLA CIRCOLazioNE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , SOSPESA LA CIRCOLazioNE FERROVIARIA SULLA Roma PISA PER ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA A LIVORNO. VIENE RIMODULATA L’OFFERTA DEGLI INTERCITY E FRECCIA BIANCA MENTRE A Roma RIPRISTINATO IL SERVIZIO ANCHE DEL TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA A ... Leggi su romadailynews (Di domenica 19 dicembre 2021)DEL 19 DICEMBREORE 08.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SCORREVOLE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, AL MOMENTO SEGNALIAMO SOLO BREVI CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E L’USCITA STRAMPELLI VERSO LATINA RICORDIAMO CHE OGGI DALLE 9 ALLE 22 E’ ATTIVO SU TUTTA OLA RETE AUTOSTRADALE IL BLOCCO ALLA CIRCONE DEI MEZZI PESANTI SUPERIORI ALLE 7.5 TONNELLATE PER IL TRASPORTO PUBBLICO , SOSPESA LA CIRCONE FERROVIARIA SULLAPISA PER ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA A LIVORNO. VIENE RIMODULATA L’OFFERTA DEGLI INTERCITY E FRECCIA BIANCA MENTRE ARIPRISTINATO IL SERVIZIO ANCHE DEL TRAM 3 TRA PORTA MAGGIORE E VALLE GIULIA A ...

