Verissimo, Delia Duran: “Alex? Ho deciso di perdonarlo. Soleil è una donna falsa” [VIDEO] (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo l’ultima diretta del GF Vip in cui Alex Belli ha incontrato Soleil Sorge nel giardino della Casa più spiata d’Italia, l’attore e la moglie Delia Duran sono stati ospiti negli studi di Verissimo. Oggi, nel consueto appuntamento della domenica da Silvia Toffanin, la coppia che ha attirato rapidamente i riflettori del gossip ha raccontato … L'articolo Verissimo, Delia Duran: “Alex? Ho deciso di perdonarlo. Soleil è una donna falsa” VIDEO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo l’ultima diretta del GF Vip in cuiBelli ha incontratoSorge nel giardino della Casa più spiata d’Italia, l’attore e la mogliesono stati ospiti negli studi di. Oggi, nel consueto appuntamento della domenica da Silvia Toffanin, la coppia che ha attirato rapidamente i riflettori del gossip ha raccontato … L'articolo: “? Hodiè unaproviene da Velvet Gossip.

