«Vergogna, basta sospensioni»: il blitz di 50 medici No vax all'assemblea dell'Ordine – Il video

blitz No vax oggi, 19 dicembre, durante l'assemblea dell'Ordine dei medici a Roma, dove una cinquantina di sanitari ha protestato durante l'incontro, che si stava svolgendo all'hotel Villa Palace. Gli operatori hanno protestato contro l'obbligatorietà del vaccino anti Covid e la sospensione dei sanitari non vaccinati, che viene fatta su segnalazione delle Asl. Sono volati insulti e qualche spintone. «Vergogna! Indecenti!» e «basta sospensioni» sono stati gli slogan più urlati. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, per ristabilire l'ordine. L'assemblea, inizialmente riunita per discutere dell'approvazione del bilancio, è stata rinviata. I militanti anti vaccino hanno accusato i camici bianchi di «non aver sospeso chi era moroso e invece di aver sospeso i ...

