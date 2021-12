Venezia, Zanetti: «Ci dobbiamo salvare, dobbiamo trovare continuità mentale» (Di domenica 19 dicembre 2021) Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato prima del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SAMPDORIA Venezia – «Abbiamo delle partite ravvicinate e dobbiamo avere tutti al top. Per venire qui e fare una grande partita devi essere al 100%. Ho scelto i calciatori che mi garantiscono di fare il gioco che dobbiamo fare. Mentalità? Bisogna pensare che i punti sono tutti uguali al di là di chi incontriamo. Noi ci dobbiamo salvare, il campionato è lungo e dobbiamo trovare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 19 dicembre 2021) Paolo, allenatore del, ha parlato prima del match contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni Paolo, allenatore del, ha parlato prima del match contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. SAMPDORIA– «Abbiamo delle partite ravvicinate eavere tutti al top. Per venire qui e fare una grande partita devi essere al 100%. Ho scelto i calciatori che mi garantiscono di fare il gioco chefare. Mentalità? Bisogna pensare che i punti sono tutti uguali al di là di chi incontriamo. Noi ci, il campionato è lungo e...

