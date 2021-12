Vela, Mondiali Giovanili 2021: per l’Italia brillano Pilloni nel windsurf e Pianosi nel kiteboard (Di domenica 19 dicembre 2021) Bilancio estremamente positivo per l’Italia al termine dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela 2021, andati in scena nei giorni scorsi in Oman. Il movimento azzurro può sorridere per gli exploit di Federico Allan Pilloni e Riccardo Pianosi, che hanno garantito alla spedizione tricolore un bottino di due medaglie (un oro ed un argento). Prestazione di grande spessore quella del 15enne sardo Pilloni, che ha dominato in lungo e in largo aggiudicandosi il titolo iridato Under 19 di windsurf nella classe Techno 293 con una giornata di anticipo, grazie ad un ruolino di marcia impressionante che fa ben sperare in ottica futura. Conferma importante ad alti livelli nel kiteboard (classe Formula Kite) per il 16enne pesarese ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) Bilancio estremamente positivo peral termine dei Campionatidi, andati in scena nei giorni scorsi in Oman. Il movimento azzurro può sorridere per gli exploit di Federico Allane Riccardo, che hanno garantito alla spedizione tricolore un bottino di due medaglie (un oro ed un argento). Prestazione di grande spessore quella del 15enne sardo, che ha dominato in lungo e in largo aggiudicandosi il titolo iridato Under 19 dinella classe Techno 293 con una giornata di anticipo, grazie ad un ruolino di marcia impressionante che fa ben sperare in ottica futura. Conferma importante ad alti livelli nel(classe Formula Kite) per il 16enne pesarese ...

