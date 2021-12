Variante Omicron, lockdown Olanda. Scienziati Gb: misure o crisi (Di domenica 19 dicembre 2021) lockdown in Olanda da oggi per fermare la Variante Omicron. La Gran Bretagna pensa al 'piano C' con un'ulteriore stretta . In Germania i singoli Laender chiedono misure più rigide per gli stranieri in ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021)inda oggi per fermare la. La Gran Bretagna pensa al 'piano C' con un'ulteriore stretta . In Germania i singoli Laender chiedonopiù rigide per gli stranieri in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - fattoquotidiano : Covid, gli anestesisti: “La variante Omicron corre più veloce della politica. Ci prepariamo al peggio, siamo preocc… - LGianky69 : @orizzontescuola Sarebbe una cosa saggia. Inoltre la dose booster da 15 a 18 anni per contenere anche la variante omicron. - eugavi55 : RT @FantuzziF: @Agenzia_Ansa Il Prof. Pregliasco ha affermato che per fronteggiare la variante Omicron potrebbe servire un altro lockdown?… -