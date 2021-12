Variante Omicron Italia, Locatelli: “Altre misure per ridurre rischi” (Di domenica 19 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, si preannunciano Altre misure se la situazione epidemica dovesse peggiorare. “Mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi” ipotizza Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L’attesa è per la Cabina di regia del 23 dicembre. “Per quanto la situazione epidemiologica Italiana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro Continente”. Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare il rischio che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021)in, si preannuncianose la situazione epidemica dovesse peggiorare. “Mascherine all’aperto e tampone obbligatorio anche per i vaccinati per partecipare a grandi eventi” ipotizza Franco, coordinatore del Cts e presidente del Consiglio Superiore di Sanità, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’. L’attesa è per la Cabina di regia del 23 dicembre. “Per quanto la situazione epidemiologicana rimanga la più favorevole in Europa, non siamo certo indenni dall’aumentata circolazione virale che si sta osservando nel nostro Continente”. Dobbiamo fare quanto possibile per attenuare ilo che i numeri dei contagiati, così come quelli dei ricoverati in ospedale o nelle terapie intensive, diventino più ...

