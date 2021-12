Variante Omicron Italia, Letta: “Impegno di tutti per evitare lockdown” (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dobbiamo essere all’altezza della sfida di questa nuova Variante” Omicron, “serve l’Impegno di tutti per evitare nuovi lockdown. Il governo metterà in campo una serie di proposte che avranno bisogno dell’Impegno di tutti per evitare un lockdown che c’è in tutta Europa”. Così il segretario dem Enrico Letta, arrivando all’inaugurazione del circolo Cecilia D’Elia, a due passi dal Circo Massimo. “Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando – dice ancora Letta – dobbiamo mantenere il vantaggio che abbiamo qui da noi e bisogna essere molto saggi nell’applicare le decisioni che il governo prenderà nei prossimi giorni per evitare di trovarci come nel resto ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 19 dicembre 2021) “Dobbiamo essere all’altezza della sfida di questa nuova, “serve l’dipernuovi. Il governo metterà in campo una serie di proposte che avranno bisogno dell’diperunche c’è in tutta Europa”. Così il segretario dem Enrico, arrivando all’inaugurazione del circolo Cecilia D’Elia, a due passi dal Circo Massimo. “Purtroppo la situazione sta drammaticamente peggiorando – dice ancora– dobbiamo mantenere il vantaggio che abbiamo qui da noi e bisogna essere molto saggi nell’applicare le decisioni che il governo prenderà nei prossimi giorni perdi trovarci come nel resto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - JunipersV : Ma quelli che ragionano solo sulla variante omicron, come se non esistessero le altre varianti e non si morisse per… - claudiami2000 : RT @HBritaly: #Omicron #Sudafrica #covid ??Se tutto il mondo è preoccupato per la variante Omicron, andiamo a vedere proprio in Sudafrica,… -