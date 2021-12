Variante Omicron Italia, cabina di regia e misure: “Contano i dati” (Di lunedì 20 dicembre 2021) La Variante Omicron non ha ancora ‘invaso’ l’Italia. La diffusione oggi – mentre la zona gialla si allarga a Veneto, Marche, Liguria e provincia di Trento – è ancora limitata e bisogna correre con le terze dosi di vaccino. Quando la Variante si diffonderà in modo più ampio, rischierà di cambiare radicalmente lo scenario covid. La cabina di regia con il premier Mario Draghi si riunirà giovedì per discutere nuove misure – con riflettori su mascherine all’aperto e tamponi anche per vaccinati in relazione a determinati eventi e luoghi – e valuterà i dati che verranno raccolti nei prossimi giorni, a cominciare da quelli dell’indagine specifica sulla Variante Omicron. “La Variante non è ancora diffusa in ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Lanon ha ancora ‘invaso’ l’. La diffusione oggi – mentre la zona gialla si allarga a Veneto, Marche, Liguria e provincia di Trento – è ancora limitata e bisogna correre con le terze dosi di vaccino. Quando lasi diffonderà in modo più ampio, rischierà di cambiare radicalmente lo scenario covid. Ladicon il premier Mario Draghi si riunirà giovedì per discutere nuove– con riflettori su mascherine all’aperto e tamponi anche per vaccinati in relazione a determinati eventi e luoghi – e valuterà iche verranno raccolti nei prossimi giorni, a cominciare da quelli dell’indagine specifica sulla. “Lanon è ancora diffusa in ...

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Agenzia_Ansa : FLASH | Il Regno Unito ha registrato nelle ultime 24 ore oltre 12 mila casi di Omicron. Il totale dei contagi con… - valigiablu : La storia misteriosa della variante Omicron ci ricorda che nessuno si salva da solo | @ettoremeccia - cav_errante_ : RT @HANIA243474887: Variante Omicron Italia, Bassetti: 'Obbligo vaccinale per over 40'......invece che ne pensate di obbligare i medici che… - Lele753 : RT @LucioMalan: Il Sudafrica - patria della “terribile variante #omicron” - ha meno della metà dei morti dell’Italia -