Variante Omicron | gli Usa «rischiano 1 milione di casi al giorno» E la Germania guarda all’obbligo vaccinale

Leggi su open.online

(Di domenica 19 dicembre 2021) Gli Stati Unitidi avere undi nuovidi Coronavirus alentro la fine di gennaio. Più del doppio del picco dello scorso inverno, causato dalla. È l’allarme lanciato dal direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, al suo ultimoa capo dell’istituto. Collins, che ha guidato il Nih per 12 anni, ha parlato in un’intervista all’emittente radio Npr: «Lo so che la gente è stanca. Ma il virus non è stanco di noi, sta trovando il modo di cambiare ogni paio di mesi, di diventare più contagioso». Anche l’infettivologo statunitense Anthony Fauci, consigliere dell’amministrazione Biden, aveva parlato oggi, 19 dicembre, di «straordinarie capacità di diffusione» della, che sta già ...