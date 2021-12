Vangelo del giorno: Luca 1,39-45 – Audio e commento Papa Francesco (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo spunto dal Vangelo di oggi 19 Dicembre 2021, Domenica: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. “Dobbiamo pregare la Madonna, perché portando Gesù ci dia la grazia della gioia, della libertà della gioia. Ci dia la grazia di lodare, di lodare con una preghiera di lode gratuita, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 19 dicembre 2021) Lo spunto daldi oggi 19 Dicembre 2021, Domenica: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. “Dobbiamo pregare la Madonna, perché portando Gesù ci dia la grazia della gioia, della libertà della gioia. Ci dia la grazia di lodare, di lodare con una preghiera di lode gratuita, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

