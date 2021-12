Valentino Rossi: il papà ricoverato nel reparto di Neurologia a Fano (Di domenica 19 dicembre 2021) Stando a quando riportato da “Il Resto del Carlino”, Graziano Rossi, papà della leggenda del Motorsport Valentino Rossi, sarebbe stato ricoverato nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord di Fano sabato pomeriggio. Condizioni non gravi, è entrato con un codice verde, ma che comunque lo hanno fatto rimanere in osservazione. 67 anni, Graziano Rossi è giunto al Santa Croce di Fano in ambulanza e, dopo una prima visita all’ospedale di Pesaro, si è deciso il trasferimento a Fano, nel reparto di cui recentemente diretto dal dottor Francesco Logullo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Stando a quando riportato da “Il Resto del Carlino”, Grazianodella leggenda del Motorsport, sarebbe statoneldidell’ospedale Marche Nord disabato pomeriggio. Condizioni non gravi, è entrato con un codice verde, ma che comunque lo hanno fatto rimanere in osservazione. 67 anni, Grazianoè giunto al Santa Croce diin ambulanza e, dopo una prima visita all’ospedale di Pesaro, si è deciso il trasferimento a, neldi cui recentemente diretto dal dottor Francesco Logullo. SportFace.

