Valentino Rossi, il padre Graziano ricoverato in ospedale per problemi neurologici: le condizioni dell’ex pilota (Di domenica 19 dicembre 2021) Il padre di Valentino Rossi, Graziano Rossi, è stato ricoverato in seguito all’emergere di problemi neurologici. L’ex pilota, 67 anni, non sarebbe in pericolo e le sue condizioni sarebbero buone. L’ex pilota si troverebbe al momento all’ospedale Marche Nord nella sede di Fano. Graziano Rossi, oltre ad essere il padre del campione di motociclismo, è stato anche lui pilota e ha partecipato al motomondiale fino al ritiro negli anni Ottanta. Graziano Rossi, ricoverato il padre di Valentino Rossi Come infoma Il ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 19 dicembre 2021) Ildi, è statoin seguito all’emergere di. L’ex, 67 anni, non sarebbe in pericolo e le suesarebbero buone. L’exsi troverebbe al momento all’Marche Nord nella sede di Fano., oltre ad essere ildel campione di motociclismo, è stato anche luie ha partecipato al motomondiale fino al ritiro negli anni Ottanta.ildiCome infoma Il ...

