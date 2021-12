Valentino Rossi, il dramma di papà Graziano ricoverato: ecco le sue condizioni (Di domenica 19 dicembre 2021) dramma prima di Natale per il papà di Valentino Rossi, Graziano, che è stato ricoverato sabato 18 dicembre nel reparto di Neurologia dell'ospedale Marche Nord. Stando alle prime informazioni le sue condizioni di salute non sarebbero gravi ma i medici dopo il suo arrivo al pronto soccorso hanno deciso di trattenerlo per precauzione, per fare tutti gli accertamenti del caso. Graziano, che ha 67 anni, è stato trasportato al Santa Croce di Fano dopo una prima visita all'ospedale di Pesaro ed è tenuto sotto osservazione. Il suo ricovero è stato disposto a Fano, nel reparto di Neurologia dell'azienda ospedaliera diretto dal dottor Francesco Logullo, riporta il Corriere della Sera, dopo che in serata è arrivato in ambulanza. Il papà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021)prima di Natale per ildi, che è statosabato 18 dicembre nel reparto di Neurologia dell'ospedale Marche Nord. Stando alle prime informazioni le suedi salute non sarebbero gravi ma i medici dopo il suo arrivo al pronto soccorso hanno deciso di trattenerlo per precauzione, per fare tutti gli accertamenti del caso., che ha 67 anni, è stato trasportato al Santa Croce di Fano dopo una prima visita all'ospedale di Pesaro ed è tenuto sotto osservazione. Il suo ricovero è stato disposto a Fano, nel reparto di Neurologia dell'azienda ospedaliera diretto dal dottor Francesco Logullo, riporta il Corriere della Sera, dopo che in serata è arrivato in ambulanza. Il...

