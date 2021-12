Valentina Pitzalis | il messaggio dopo l’aggressione | “Mi sento wonder woman”

(Di domenica 19 dicembre 2021)dieci anni dalsubita dal marito in cui perse un braccio, ha finalmente ricevuto un arto bionico di ultima generazione. Ora potrà finalmente muovere le dita e sollevare pesi! Il posizionamento ha avuto luogo presso l’officina ortopedica Maria Adelaide di Torino, ed è la prima volta in Italia che viene applicato un arto così evoluto. Questo, infatti, si infila come un guanto sulla parte monca, senza bisogno di un intervento chirurgico!protesi – curiosauro.itIl tentato femminicidio Nel 2011, all’età di 28 anni, è stata cosparsa di benzina dal marito e data alle fiamme. Lui morì nell’incendio che appiccò per ucciderla, mentre lei riuscì a salvarsi. Da allora non si è mai persa ...

Sono trascorsi 10 anni dalla terribile aggressione in cui Valentina Pitzalis avrebbe potuto perdere la vita. Ora il suo sogno è diventato realtà: Valentina Pitzalis potrà tornare ad afferrare gli oggetti grazie alla mano bionica Nexus. La protesi le è stata applicata presso l'officina ortopedica Maria Adelaide di Torino. Per me è un sogno che finalmente si avvera", ha dichiarato Valentina Pitzalis. Dopo dieci anni dal terribile fatto che le ha cambiato la vita oggi per Valentina Pitzalis è stato un giorno di rinascita. La storia di Valentina Pitzalis continua a insegnarci cosa sia la vera forza e quanto l'amore per la vita vada preservato e valga più di tutto.