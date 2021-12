"Vaccino, il report Aifa che svela il vero piano": il foglio che scatena i complottisti italiani | Guarda (Di domenica 19 dicembre 2021) Un documento scatena i complottisti italiani. Si parla dei complotti su Covid e Vaccino, ovviamente, quei deliri con cui ormai siamo tristemente abituati a fare i conti. E il documento in questione viene pubblicato da Affaritaliani.it. Nel dettaglio, si tratta di un comunicato di Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, il numero 387 del 29 settembre del 2014. Insomma, più di cinque anni prima dell'inizio del dramma-Covid. E su questo documento si legge: "Italia capofila sul Vaccino". E tanto basta a scatenare sospetti e farneticazioni. Per la precisione, nel documento - una strategia elaborata dal Global Health Security Agenda, summit sanitario che si tenne alla casa bianca ai tempi della presidenza di Barack Obama - si legge che "l'Italia guiderà ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Un documento. Si parla dei complotti su Covid e, ovviamente, quei deliri con cui ormai siamo tristemente abituati a fare i conti. E il documento in questione viene pubblicato da Affar.it. Nel dettaglio, si tratta di un comunicato di, l'Agenzia italiana del farmaco, il numero 387 del 29 settembre del 2014. Insomma, più di cinque anni prima dell'inizio del dramma-Covid. E su questo documento si legge: "Italia capofila sul". E tanto basta are sospetti e farneticazioni. Per la precisione, nel documento - una strategia elaborata dal Global Health Security Agenda, summit sanitario che si tenne alla casa bianca ai tempi della presidenza di Barack Obama - si legge che "l'Italia guiderà ...

