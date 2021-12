Vaccino, il "complotto di mister Pfizer"? Chi è quest'uomo, cosa significa questa foto (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di Covid e pandemia, tempo di bufale e deliri complottisti. Uno di questi deliri, circolato e rimbalzato negli ultimi giorni, riguardava Ugur Sahin, medico e immunologo tedesco di origine turca, nonché ceo di BioNtech, il colosso che insieme a Pfizer ha creato il Vaccino contro il coronavirus più diffuso al mondo. La bufala verteva sul fatto che il creatore del siero non si fosse vaccinato. E così, per zittire i deliri no-vax, ecco che Sahin ha pubblicato le immagini che potete vedere sul suo profilo Linkedin, in un post corredato da un lungo testo. "C'è disinformazione sui social media sul fatto che io non sarei vaccinato - spiega Sahin -. Ma io e mia moglie abbiamo ricevuto tr dosi del Vaccino Pfizer-BioNTech. Ormai da diversi mesi, gli amici mi esortano a pubblicare una foto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Tempo di Covid e pandemia, tempo di bufale e deliri complottisti. Uno dii deliri, circolato e rimbalzato negli ultimi giorni, riguardava Ugur Sahin, medico e immunologo tedesco di origine turca, nonché ceo di BioNtech, il colosso che insieme aha creato ilcontro il coronavirus più diffuso al mondo. La bufala verteva sul fatto che il creatore del siero non si fosse vaccinato. E così, per zittire i deliri no-vax, ecco che Sahin ha pubblicato le immagini che potete vedere sul suo profilo Linkedin, in un post corredato da un lungo testo. "C'è disinformazione sui social media sul fatto che io non sarei vaccinato - spiega Sahin -. Ma io e mia moglie abbiamo ricevuto tr dosi del-BioNTech. Ormai da diversi mesi, gli amici mi esortano a pubblicare una...

